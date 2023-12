S.Pietro a Marcigliano. Nuova fonte pubblica

Tutto pronto per la messa in opera dei lavori riguardanti la nuova fonte pubblica di San Pietro a Marcigliano. Lo fa sapere in una nota, il Comune di Capannori che sottolinea come la nuove fonte andrà ad ampliare l’attuale rete della “Via dell’acqua”. I lavori partiranno dopo l’Epifania. "In questi giorni la ditta che eseguirà l’intervento ha svolto alcuni lavori preventivi – scrive il Comune – per poi dare il via al cantiere vero e proprio a partire dal 15 gennaio prossimo;l’area individuata per la costruzione della fontana è in prossimità del

parcheggio nel centro del paese, al di sotto del cimitero e di fronte all’area verde". Inoltre, l’ente fa sapere che la realizzazione "avverrà anche grazie alla disponibilità della Fattoria Mazzarosa che ha messo a disposizione l’area".

Soddisfatto l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro: "Realizzare fontane di acqua pubblica significa promuovere sostenibilità – afferma – valorizzare la storia dei paesi e dei luoghi, garantire ai cittadini acqua buona, controllata e gratuita; con la fonte di San Pietro a Marcigliano le fonti diventano 16. L’utilizzo dell’acqua di fonte ha una importante valenza dal punto di vista ambientale, perché dà la possibilità ai cittadini di fare un minore ricorso alle bottiglie di plastica, che spesso vengono utilizzate come ‘usa e getta’; per il recupero delle sorgenti è importante la collaborazione dei privati sulle cui proprietà sono collocate e in questo caso ringraziamo la proprietà di Villa Mazzarosa".

La fontana sarà realizzata secondo il modello già utilizzato per le altre identiche, ossia a pianta quadrata con vela frontale e bocca per la fuoriuscita dell’acqua.

Mau.Guc.