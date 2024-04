Spettacolo e stage con Chiara Claudi a Fuoricentro Teatro

L’attrice e cantante Chiara Claudi che sabato alle 21 sarà protagonista dello spettacolo “Manuale di sopravvivenza sulla felicità” al Fuoricentro Spazio Teatro, in Via Nottolini 35 a S.Concordio, domenica 20 aprirà uno Stage sulla voce, “Voce e creatività”, rivolto ad attori, cantanti, terapeuti e a tutti coloro che desiderano accrescere la propria creatività vocale . La voce è espressione sonora della nostra personalità , del nostro sentire, della relazione col mondo interno e esterno. Lo stage si terrà dalle 10 fino alle ore 16 con pausa pranzo. Per maggiori informazioni telefonare al n° 347/ 2603691 o mail a [email protected]. Posti limitati.