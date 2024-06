Sperimentare le bellezze della Valle del Serchio

Un gruppo di giornalisti provenienti da Scozia, Olanda, Spagna e Italia, specializzati nelle attività turistiche che si svolgono all’aperto, hanno visitato e sperimentato sul territorio della Valle del Serchio una serie di attività all’aria aperta per promuovere e fare conoscere il territorio della Valle del Serchio sulle proprie testate. L’iniziativa, denominata"Press Tour", è organizzata da Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con i tre Ambiti Turistici Garfagnana Valle del Serchio, Pistoia e Montagna Pistoiese e Lunigiana. I suddetti giornalisti hanno fatto tappa in Garfagnana e Media Valle del Serchio, a cominciare dalla Val di Lima nel Comune di Bagni di Lucca dove, presso il Canyon Park, si sono cimentati in una serie di attività mozzafiato sul torrente Lima, dal canyoning alla spettacolare zip-line , e hanno potuto conoscere direttamente le attività più consone per stare bene nella natura.

Dopo il pernottamento a Minucciano, gli ospiti hanno percorso in bicicletta elettrica (e-bike) il tratto da Passo Carpinelli fino al Lago di Gramolazzo, attraverso Agliano e Castagnola, e poi una passeggiata a cavallo al Vecchio Ranch a Gorfigliano.

Dino Magistrelli