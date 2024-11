Spenti i riflettori, subito lo smontaggio. E ora la grande trasferta a Milano

Appena conclusa l’edizione “Butterfly effect” del festival Lucca Comics & Games, la macchina organizzativa e logistica si è messa subito al lavoro allo smontaggio delle strutture. Dato il tempo necessario agli espositori di portare via i loro materiali dai padiglioni, subito già dalle prime ore di ieri mattina, lunedì 6 novembre, hanno preso il via le operazioni di smontaggio. L’impegno di Lucca Crea, in accordo con l’amministrazione comunale, è quello di liberare al più presto possibile, le piazze e le vie, a partire da quelle del centro storico.

Ma Lucca Comics & Games, quest’anno, non finisce con la manifestazione di cinque giorni appena archiviata. L’attenzione si sposta alla Fabbrica del Vapore di Milano, per “Amano Corpus Animae“, la più grande esposizione, realizzata e prodotta da Lucca Comics & Games, mai realizzata in Europa per celebrare l’arte del visionario Maestro Yoshitaka Amano, con oltre 130 opere originali provenienti dai suoi studi di Tokyo per raccontare la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale, da Tatsunoko a Final Fantasy, passando per Vogue.

Un percorso fatto di pura arte visiva e narrativa che porta generazioni diverse in un unico luogo, dal 13 novembre 2024 al 1° marzo 2025. Un’occasione imperdibile per ammirare gran parte delle migliori opere del sensei che ha realizzato i tre poster di LC&G 2024 e che è stato protagonista nei cinque giorni di festival appena conclusi e che è stato titolare di una della mostre di Palazzo Ducale, a tutti gli affetti anteprima dell’esposizione milanese.

A primavera, poi, come annunciato nell’ultimo giorno del festival, tornerà Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico ancora firmato da Lucca Crea: i giorni sono quelli di sabato 22 e domenica 23 marzo al Polo Fiere di Lucca, che inviteranno il pubblico a un’immersione nelle magiche atmosfere del mondo analogico, all’insegna di un “mood slow”.