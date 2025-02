Spenti i pannelli luminosi ai varchi della ”ztl”

Nelle ultime settimane la maggior parte dei varchi Ztl in centro non risultava segnalata dalle insegne luminose, ma solo dalla segnaletica verticale e orrizontale. La situazione ha messo in agitazione i residenti e creato più di un dubbio tra gli automobilisti autorizzati, preoccupati per il possibile accesso di veicoli non autorizzati. Alcuni conducenti, incerti sulla regolamentazione in assenza della segnaletica luminosa, hanno esitato o sbagliato percorso.

La segnaletica verticale del varco resta comunque valida, il varco attivo e chiuso nonostante la mancanza del segnale luminoso.

Il problema è stato messo in evidenza anche dal Comitato Vivere il Centro Storico con una nota, in cui si scrive: “La situazione è talmente allarmante che abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti , ma nonostante i 30 giorni canonici siano ormai trascorsi non abbiamo ricevuto alcuna risposta“.