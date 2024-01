Spazio alla magia del circo. Show al Teatro S.Girolamo

Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi – in scena al Teatro San Girolamo domenica 28 gennaio alle 17 per la rassegna “Domeniche a teatro” - è lo spettacolo che porta sul palcoscenico l’atmosfera magica del circo contemporaneo, capace di affascinare grandi e piccini di tutte le età. Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani e Marilù D’Andria, attori, musicisti e artisti di circo, ricercano le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi vari trasformandoli per l’occasione in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva lei: una ragazzina, una principessa moderna, un’adolescente che prova a fare qualcosa di eroico, di particolare, al di fuori della quotidianità. Il circo alimenta la follia del trio in scena, in un crescendo di canti polifonici a tre voci, danze e prove di coraggio musicali e circensi, che condurranno al finale che segna il passaggio dall’adolescenza alla vita adulta.

Il pizzicato del clown musicale fa trasparire l’anima dei tre attori che, con un linguaggio universale e accessibile a tutti, si incontrano e si scontrano nel magico gioco della vita. Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani sono attori, musicisti e artisti di circo. Laureati al Dams e diplomati al corso di nouveau cirque della Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”. Il loro è un approccio alla ricerca dei linguaggi assolutamente originale, innovativo e personale, che mette in gioco l’esperienza fatta nelle diverse discipline di provenienza (D’Andria nella musica, Sparapani nel teatro danza) e che, nel tempo, ha definito la poetica della Compagnia che porta il loro nome, fondata nel 1997. Dal 2016 curano la direzione artistica della rassegna “Dulcamara Circus”, e dal 2018 del festival ARTinCIRCO. Il Teatro del Giglio, con “Domeniche a Teatro” - la rassegna che replica di domenica pomeriggio quattro titoli del Teatro Ragazzi 2023-2024 -, propone spettacoli per le famiglie con bimbi piccoli, offrendo l’opportunità di sperimentare la bellissima esperienza del teatro dal vivo realizzato dalle migliori Compagnie per l’infanzia oggi attive a livello nazionale. La rassegna ha preso il via domenica 10 dicembre con lo spettacolo Io e niente. Dal niente si può fare tutto da Moi et Rien di Kitty Crowther, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni. Biglietti: posto unico € 5,00, acquistabili alla biglietteria del Teatro del Giglio e online su TicketOne.it