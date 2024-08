“Spazi sottratti ai servizi sanitari“. Campo di Marte, comitati all’attacco

Ecco perché i padiglioni del Campo di Marte non sono da vendere. I Comitati Sanità Lucca e Salviamo il Campo di Marte tornano alla carica contro il piano. "Quello che i megadirigenti di Area Vasta sembrano non cogliere è il loro vivere tra le scartoffie e la burocrazia, li potremmo definire gli aristocratici della sanità, abituati a mangiar brioches. Se i padiglioni del Campo di Marte sono inutilizzati è perché stanno facendo mancare ai cittadini della piana di Lucca tanti presidi sanitari di cui hanno bisogno".

"Ad esempio, manca un centro polidiagnostico pubblico, mentre ingrassano quelli privati. La RMN rotta al Campo di Marte non è stata sostituita così i pazienti devono aspettare o andare dal privato. Potrebbe l’Ing. Ceragioli raccontarci ciò che è successo a quella RMN, chi fu responsabile del danno secondo l’inchiesta che sicuramente venne fatta, il danno era milionario, a quanto è stata rivenduta e dove è adesso? Altri milioni li avete spesi per 150 letti creati al Campo di Marte in tempo di covid, mai usati. Cosa intendete farne? Anche quelli sono due milioni di euro inutilizzati, a marcire. Chi li ha voluti?".

"Ma mancano anche palestre per l’AFA e l’AFA speciale per i disabili, mancano centri diurni per disabili e per anziani, la riabilitazione va potenziata per evitare di dover andare a Barga, così come i posti letto. Per non parlare della salute mentale che meriterebbe spazi e personale ben più organizzati degli attuali. Quindi se al Campo di Marte ci sono padiglioni vuoti è perché voi li tenete vuoti facendo mancare ai cittadini i servizi che mancano alla sanità della piana di Lucca. Spendete meno per l’area vasta centro (Firenze centrica), spendete meno per i mega ospedali di Pisa e Livorno (da progetto 235 milioni solo a Livorno ed integrato con Cisanello così da formare un polo ospedaliero da cui il bugigattolo di Lucca è fuori) e forse trovate anche i soldi per la sanità lucchese".

"Anche per gli altri edifici – sottolineano i comitati – si potrebbe dire qualcosa di simile, con questi anni di abbandono li avete portati a condizioni miserevoli, adesso con tetti pericolanti, con il degrado degli anni il loro valore è ancora più basso. Per questo occorre firmare in massa la petizione, siamo stufi e vogliamo una sanità lucchese almeno ai livelli di Firenze e Pisa, basta con la ghettizzazione. Il link per firmare è: https://www.change.org/salviamoilcampodimarte".