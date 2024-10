Spaventoso incidente a Chimenti. Due feriti, traffico in tilt per ore

Un boato tremendo. La gente è uscita dalle abitazioni per capire l’accaduto. Violento incidente ieri verso le 13 in località Chimenti, nel territorio di Altopascio, quasi di fronte al bar Bocino, sulla Provinciale Romana, all’incrocio con via della chiesa che conduce all’interno dell’abitato del piccolo paese situato all’estremità del Comune del Tau.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro terribile tra un furgone Kangoo e una Renault Clio. Il veicolo cabinato, distrutto nella parte anteriore, si è girato, così come pure l’utilitaria si è intraversata, chiudendo in pratica tutta l’ampiezza della carreggiata. Ovviamente la prima preoccupazione è stata per i due conducenti.

Il giovane alla guida del furgoncino, che si stava recando al lavoro, ha accusato forti dolori agli arti inferiori. La signora della Clio, residente ad Altopascio, invece aveva difficoltà a respirare. Allertati i soccorsi attraverso la centrale operativa del 118, sul posto è giunta l’ambulanza della Misericordia di Capannori, con i sanitari che hanno prestato le prime cure riuscendo, pur con le lamiere accartocciate, ad aprire gli sportelli e a liberare i feriti.

Trasportati all’ospedale di Lucca entrambi, se la caveranno con diversi giorni di prognosi, molti traumi, tanta paura, ma per fortuna non sono in pericolo di vita.

Sul posto, per eseguire i rilievi, gli agenti della polizia municipale di Altopascio. Il sinistro stradale si è verificato sotto una pioggia battente e questo può avere influito. Saranno i vigili urbani a stabilire, comunque, l’esatta dinamica.

Come detto, per la posizione dei mezzi, il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora e mezza, con camionisti e automobilisti impegnati in manovre piuttosto azzardate nel ritornare indietro e trovare percorsi alternativi. Circolazione in tilt nei due sensi di marcia, in direzione Altopascio e verso il comprensorio del cuoio, con le code arrivate sino alle Province di Pisa e di Firenze, oltre Galleno. Dopo quasi due ore, con la rimozione dei veicoli e la bonifica dell’asfalto, tutto è ritornato alla normalità. L’incrocio è pericoloso, altri bòtti vi si sono verificati nel recente passato.

