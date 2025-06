SoundOut 2025. Festival tra jazz e world music

LUCCA Il meraviglioso giardino barocco di Palazzo Pfanner a Lucca si prepara ad accogliere la terza edizione del SoundOut Festival, tre serate che dal 2 al 4 luglio ospiteranno artisti, progetti e sonorità che intrecciano affascinanti mondi diversi tra loro. Saranno in tutto sei concerti, due per ogni sera, con la consueta formula che unisce giovani talenti emergenti e grandi nomi del jazz. Il programma è stato presentato ieri mattina da Amedeo Maria Orso Borella, direttore artistico della manifestazione assieme ad Alessandro Pfanner, uno dei proprietari del palazzo, Andrea Squilloni, vicepresidente dell’associazione In musicae virtute Ets. Con loro anche Maria Adelaide Fazzi Barsanti, brand manager di SoundOut. "Il giardino – ha ricordato Pfanner – è un patrimonio culturale della città e come tale deve essere garantita una corretta fruizione. Questa non è una iniziativa estemporanea, ma si inquadra in un percorso avviato da anni". Tra musica, improvvisazione, eleganza e convivialità, il festival offre anche quest’anno un’esperienza immersiva che celebra il jazz in tutte le sue sfumature. "Abbiamo voluto aumentare di una data il programma – ha aggiunto Borella – dando un taglio più nazionalpopolare del jazz con varianti pop". L’accesso al festival sarà dal lato Mura con apertura cancelli ore 20:45, inizio concerti ore 21:15. I biglietti disponibili su: DIYTicket.it, per info e contatti: soundoutfestival.it.

Si comincierà martedì 2 luglio con "A proposito di Henry" con Cristiana Polegri, Roberto Spadoni Ensemble e l’attore Stefano Fresi. Un omaggio raffinato a Henry Mancini, statunitense di origini italiane, autore – tra le altre – della colonna sonora del film La Pantera Rosa e della famosissima "Moon River" di Colazione da Tiffany. Il concerto di apertura è affidato a Kairos. Mercoledì 3 luglio, ecco SuRealistas, un mix di ritmi afro-latinoamericani, psichedelia, letteratura e canzone d’autore. Prima di loro saliranno sul palco Francesco Saporito & Real Estate. Giovedì 4 luglio, infine, Pensieri e Parole, omaggio a Lucio Battisti con Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio Di Castri e Mattia Barbieri. Guglielmo Santimone, giovane e talentuoso pianista salernitano, aprirà la serata.