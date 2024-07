Sotto le mura un’edizione da record. Gazzelle chiude il miglior Summer

di Paolo Ceragioli

Chiude stasera alle 21, con il concerto di Gazzelle, una edizione del Summer Festival che ha battuto ogni record. Anche in questa occasione piazza Napoleone presenterà il suo volto migliore, affollata da almeno 11mila fan, numero che porta il totale delle presenze alla incredibile quota di 240mila. Un successo frutto delle scelte del patron Mimmo D’Alessandro, che interessano tanti generi musicali diversi che coinvolgono tutte le fasce d’età. Dalle 20mila persone per l’apertura con Eric Clapton e gli 80mila dei due show di Ed Sheeran, i tre spettacoli nell’arena sullo sfondo delle Mura, ai 19mila per le due repliche dei Duran Duran e ai 12mila per Tom Morello/Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz e Calcutta, passando per gli 11mila per Tedua e i 10mila per Geolier, tutti in piazza Napoleone.

Il cantautore romano, al secolo Flavio Bruno Pardini, uno dei più apprezzati esponenti dell’indie pop italiano, ha saputo guadagnarsi, in otto anni di attività, l’attenzione e l’affetto del pubblico, in particolare quello più giovane.

Introverso e malinconico, Gazzelle racconta amore, solitudine, depressione e come i giovani si sentano in un mondo che spesso ignora o nega speranze e aspirazioni. Le musiche sono prevalentemente melodiche, quasi tradizionali, ma funzionalmente adatte alle parole. I fan gli riconoscono soprattutto la sincerità, elevandolo a portavoce dei loro stati d’animo più difficili e nella dimensione del concerto creano con lui una simbiosi emotiva unica.

La storia di Gazzelle nasce nel 2016, con il singolo Quella te, che attira subito l’attenzione del pubblico e anche quella mediatica e che anticipa il primo album Superbattito, che uscirà nel 2017 con almeno un altro brano traino, Zucchero filato. Come curiosità, prima della pubblicazione dell’album d’esordio, il cantautore non aveva mai rivelato il proprio volto, pubblicando in rete solo alcune foto sfuocate. Seguiranno poi altri tre dischi: Punk nel 2018, Ok nel 2020 e Dentro nel 2023. Nel 2024 Gazzelle partecipa al Festival di Sanremo, con il brano Tutto Qui, che lo fa scoprire anche al grande pubblico televisivo. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 25 dischi d’oro e 23 di platino.

Le collaborazioni di Gazzelle vedono, tra gli altri, artisti come Luca Carboni, Marco Mengoni, Mara Sattei, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos. Nella sua produzione anche alcune cover, quali Sally di Fabrizio De André, contenuta nel disco tributo Faber nostrum e L’amore conta di Ligabue, con il quale ha duettato, nel 2022, a Campovolo, in occasione del concerto celebrativo dei 30 anni di carriera dell’artista di Correggio.