Sostegno alle famiglie. Bonus bebè, arrivate al Comune 53 richieste

Sono 42 i nuclei familiari che hanno beneficiato fin qui del bonus natalità di mille euro istituito dall’amministrazione Pardini: in un caso si tratta di un parto gemellare e quindi di duemila euro e, nel frattempo, sono da registrare altre dieci richieste che sono tutt’ora in fase di istruttoria, oltre ad una domanda che non è stata accolta per la mancanza dei requisiti, per un totale di 53 richieste effettuate dalle famiglie.

“Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato con oltre 50 richieste in meno di due mesi – dicono gli assessori Simona Testaferrata e Moreno Bruni – Questa è una misura che precede quella del Governo e che l’amministrazione ha voluto per dare un segnale di attenzione per tutti i genitori. Il bonus del Comune, intende dare un chiaro segnale di sostegno alle famiglie“.

Dedicato sia ai nuovi nati che ai bambini adottati, il bonus del Comune sarà cumulabile con quello che verrà introdotto dal Governo Meloni. Completano questo pacchetto una carta dei servizi integrativi che darà diritto al ritiro di un kit realizzato dalle Farmacie comunali, consentendo anche di frequentare una serie di incontri post-partum.

Al momento della registrazione della nascita del bambino o della sua adozione nel Registro dello Stato Civile, ogni mamma riceverà una lettera con le istruzioni per richiedere il bonus . L’unico requisito che dovrà avere è la residenza di almeno 5 anni nel Comune di Lucca. Il contributo verrà erogato a prescindere dall’Isee della famiglia e sarà cumulabile con altri benefici. Insieme alla stessa lettera, la neo mamma riceverà la Carta dei servizi integrativi che una volta compilata darà il diritto di ricevere il kit nascita in tutte le farmacie comunali del territorio, che conterrà una serie di prodotti per la cura dell’igiene del bambino.

Per informazioni è possibile contattare il Comune allo 0583 442876 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.