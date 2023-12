Sos botteghe di paese: “Ne restano solo 39“. E il Comune gira uno spot per salvarle

Lucca, 1 dicembre 2023 – Sono gli “ultimi“ 39. A denti stretti contro burocrazia, tassi, grande distribuzione che avanza, tengono in vita i negozi di vicinato nella nostra periferia consapevoli che “quando noi si tirerà la saracinesca giù sarà ben difficile che si rialzi“. Sono i gestori delle “Botteghe di paese“, protagonisti a sorpresa del progetto del Comune così intitolato, teso a preservare e valorizzare i negozi di alimentari nelle frazioni.

L’iniziativa è stata illustrata ieri mattina al Cinema Centrale dal sindaco Mario Pardini e dall’assessore Paola Granucci, ideatrice del progetto. Tutto è partito con tour a impatto zero, con il mezzo fornito dalla concessionaria Volauto, sostenitrice del progetto. Sindaco e assessore Granucci hanno fatto tappa di persona nelle attività, raccogliendo foto, informazioni e video che saranno veicolate su tutti i canali del Comune di Lucca e nei centri di accoglienza turistici della città. In più le locandine con i QR Code che rimandano al video mostrato ieri nella sala del Centrale.

I 39 gestori dei negozi di alimentari identificato tramite codice Ateco nelle 93 frazioni sono gli ultimi avamposti di una tradizione che non può scomparire. “I numeri ci raccontano un pericoloso trend – così l’assessore al commercio Paola Granucci–. E proprio per dare loro visibilità e forza ho ideato questo progetto. Sono cresciuta in un piccolo paese, so cosa vuol dire quando si deve fare a meno di quel servizio, di quella cordialità, di quel semplice e prezioso contatto umano“. Da qui lo spot per garantire la diffusione mediatica di questo progetto, oltre a materiale cartaceo per la distribuzione nei punti turistici più strategici e nei luoghi più frequentati. Un vero e proprio invito rivolto ai cittadini per supportare e sostenere i negozi di vicinato.

“E’ stato davvero emozionante e suggestivo il viaggio tra le botteghe di paese del nostro territorio – commenta il sindaco Mario Pardini –. Realtà preziose da preservare e valorizzare, proprio come intende fare questo importante progetto. Non dimentichiamo che le botteghe costituiscono il naturale sbocco per i piccoli produttori locali, che difficilmente possono sostenere le regole imposte dalla grande distribuzione. I piccoli negozi e i mercati promuovono anche modelli sostenibili di commercio basati sulla filiera corta, contribuendo così in maniera importante allo sviluppo dell’economia territoriale”.

“Questa non è semplicemente un’iniziativa di racconto e nostalgica – dichiara l’assessore con delega alle attività produttive Granucci - ma un vero e proprio sollecito ad usufruire delle botteghe di paese, anche solo per scambiare “due parole” con un amico o con un conoscente, magari per ovviare a quella solitudine che oggi attanaglia molti di noi“. Tutto il materiale informativo del progetto, con presentazione di tutte le botteghe di paese, fotografie e materiale audio/video sarà diffuso sul sito del Comune di Lucca e su tutti i canali ufficiali.