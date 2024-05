Sono in partenza le nuove asfaltature. Ecco il programma dei cantieri sulle strade

Nei prossimi giorni partiranno le asfaltature su tratti di viabilità comunale ammalorati inclusi nel primo lotto di lavori già assegnati. Gli interventi indicati saranno realizzati nei prossimi quattro mesi e saranno affiancati da altri due lotti di asfaltatura che andranno a gara nelle prossime settimane. In particolare il programma del primo lotto prevede il rifacimento della superficie stradale in via dei Pellegrini e via dell’Amore (Sant’Angelo in Campo), via della SS. Annunziata, via di Picciorana, via Bordogna e via Vecchia di Nozzano (Nozzano S. Pietro), via di Aliano, via di Casanova di Maggiano, via di Filettole (Nozzano Castello), via di Fregionaia (S. Maria a Colle), via per Massaciuccoli (Balbano), via Onacrog (Mutigliano), via di Pieve S. Stefano), via delle Nubache (Carignano), via Foce del Lupo (Deccio di Brancoli), via Volpi (Ponte a Moriano), via del Loreto prima (S. Quirico di Moriano), via di Aquilea, via di Tramonte di Brancoli, traversa I di via del Castellaccio (Massa Pisana), via Pacchini – via dell’Acquarella, via del Cimitero (S. Maria del Giudice).