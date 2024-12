Solidarietà e Sviluppo alla Valle dei Presepi

Sarà un Natale all’insegna della solidarietà, dell’accoglienza e delle tradizioni in casa “Solidarietà e Sviluppo“. La Cooperativa Sociale, con sede a Fornoli, partecipa quest’anno all’ottava edizione della manifestazione "La Valle dei Presepi" – organizzata dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio – con le beneficiarie del progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)

del Comune di Bagni di Lucca che ha lo scopo di accogliere

i rifugiati ed aiutarli ad integrarsi. Oggi, le mamme

ed i bimbi ospiti al centro S.A.I. di Ponte a Serraglio saranno protagonisti al punto Passaporto de "La Valle di Babbo Natale" – il calendario unico di eventi messo a punto dall’amministrazione comunale di Bagni di Lucca – per raccontare lo loro storie, regalare braccialetti e realizzare treccine per i capelli richiamandosi alle usanze dei loro Paesi di origine.

"Una buona occasione per integrarsi con la comunità - spiega Lorenzo Grassi della Cooperativa So.Svi., Direttore del progetto S.A.I. del Comune di Bagni di Lucca - . Nel centro accogliamo alcune persone provenienti da Paesi attualmente in guerra e che hanno deciso di stabilizzarsi in Italia anche dopo la fine del progetto. Ringrazio l’amministrazione comunale e tutta la popolazione di Bagni

di Lucca perché hanno dimostrato sempre vicinanza

e sensibilità sul tema dell’integrazione".

"La partecipazione attiva della Cooperativa Solidarietà e Sviluppo - dice l’assessore Priscilla Valentino - rafforza

il senso di collaborazione con l’amministrazione comunale e promuove lo spirito di inclusione che la festività del Natale trasmette. Il nostro Comune è tra i più virtuosi in tema di integrazione e accoglienza proprio grazie a questa positiva sinergia che si è creata sul territorio".

Marco Nicoli