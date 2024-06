Soldi contro lo spopolamento: 30mila euro a chi compra casa

Valle del Serchio (Lucca), 25 giugno 2024 – Potrebbe rappresentare un incentivo di non poco conto il contributo che la Regione Toscana ha deciso di destinare a quanti intendono trasferirsi in un piccolo comune montano. Partiamo dai dati: il contributo in questione che può raggiungere un tetto massimo di erogazione di 30mila euro e comunque non potrà superare il 50% del totale delle spese sostenute per i costi utili all’acquisto dell’immobile, è destinato a chi decide di trasferirsi in un Comune montano che risulta essere al di sotto dei 5mila abitanti.

La Lucchesia, secondo i dati al 1 gennaio 2024, è coinvolta da 17 Comuni che, appunto, rivestono le caratteristiche contenute nel bando della Regione denominato “Residenzialità in montagna 2024”. Attualmente, i territori interessati dal bando sono Camporgiano, Careggine, Castiglione Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica e Villa Collemandina. Altri i Comuni poco al di sopra dei 5mila abitanti. Fra questi Bagni di Lucca e Coreglia Antelminelli sempre che, dal 1 gennaio di quest’anno a oggi, non abbiano fatto registrare un decremento di residenti tale da rientrare nelle caratteristiche del bando.

Si legge nelle disposizioni: "Con una dotazione di 2 milioni e 800mila euro del Fondo sviluppo montagne italiane (Fosmit), il bando si rivolge a tutti i cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o extracomunitari, titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, che risiedono in un comune italiano non montano (risultante tale in base all’ultimo dato Istat ufficiale)".

Per presentare istanza, fanno sapere dalla regione Toscana, c’è tempo fino alle ore 13 del 27 luglio 2024 e quindi richiedere il contributo che può variare da un minimo di 10mila euro a un massimo di 30mila. Su questa opportunità, che favorisce il ripopolamento dei Comuni montani più piccoli, interviene in presidente della Regione, Eugenio Giani: "La montagna è una grande risorsa ambientale e culturale con una altrettanto grande valenza economica; la Regione sta investendo per sostenere in maniera significativa la qualità della vita e le condizioni di sviluppo di aree alle quali vogliamo continuare a dare un’azione costante e incisiva e il bando sulla residenzialità incoraggiando nuovi stili di vita dà una nuova vita a luoghi dove possono crescere nuove comunità e quindi sviluppo e crescita".