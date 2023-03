Soggiorni estivi Nove proposte gratis per ragazzi Le destinazioni

Sono ben 9 le destinazioni dei soggiorni estivi gratuiti 2023 rivolti a ragazze e ragazzi residenti sul territorio provinciale organizzati congiuntamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Provincia di Lucca. Anche per la prossima estate nell’ambito delle iniziative a sostegno dei bambini e ragazzi provenienti da contesti socialmente o economicamente fragili (l’indicatore è il parametro ISEE), è stato elaborato un programma molto articolato rivolto ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Le domande di partecipazione vanno presentante entro il 24 aprile. Come sempre i ragazzi saranno seguiti da personale specializzato di larga esperienza che, tra l’altro, coinvolgerà i partecipanti in varie attività ricreative. Queste le località dei soggiorni estivi 2023. Per quanto riguarda il mare: Centro Keluar Torre Marina a Marina di Massa (6-14 anni). E’ possibile fare attività sportiva (basket, beach volley, beach tennis, beach soccer, nuoto, pallanuoto, vela e molto altro). Il soggiorno è di 10 giorni con opzioni (6-16 agosto, 16-26 agosto. Sport Camp Paestum (13-17 anni), soggiorni di due settimane (286-127 e 12-267). Torna anche quest’anno l’avventura in catamarano, alla scoperta dell’Arcipelago toscano gestita dal centro specializzato ‘Cetus’ (13-17 anni): è obbligatorio saper nuotare senza...