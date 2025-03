Sogeter lancia sei percorsi per il lavoro

Continua il grande impegno di So. Ge. Se. Ter, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, per fornire a persone inoccupate strumenti formativi mirati ad accrescere le loro opportunità lavorative. A tal proposito sono in partenza ad aprile a Lucca tre interessanti progetti, finanziati dalla Regione Toscana e gratuiti per i partecipanti, che vedono So. Ge. Se. Ter collaborare insieme alle agenzie Fondazione Campus, Copernico e Percorso.

Il primo di questi progetti “Cook & Sales” si articola in due corsi di qualifica: uno, della durata complessiva di 900 ore, mira a formare addetti di cucina; l’altro è invece riservato alla figura di tecnico hotel sales manager, specializzato nella gestione commerciale delle strutture ricettive, e avrà una durata di 600 ore. Le iscrizioni di entrambi i corsi scadono venerdì 4 aprile.

Il secondo progetto “Wel. com. e” è declinato invece in un percorso, della durata di 900 ore, per addetto al servizio di accoglienza e room service; e in un percorso di 600 ore per tecnico del turismo esperienziale. In questo caso la scadenza delle iscrizioni è prevista giovedì 3 aprile.

Il terzo ed ultimo progetto “Tra. Ma” è relativo al settore della logistica e dei trasporti e prevede la formazione, attraverso un percorso di 900 ore, di addetti alle operazioni di consegna e alla conduzione di veicoli destinati al trasporto di merci; o, attraverso un percorso di 940 ore, la formazione di addetti al magazzino. Per questi ultimi due corsi le iscrizioni si chiuderanno il 18 aprile.

Per maggiori info e iscrizioni è possibile rivolgersi a So. Ge. Se. Ter, chiamando lo 0583/47311.