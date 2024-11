Slalom tra le troupe Rai. Ciak di giorno e di notte

Mica da tutti avere in città contemporaneamente le troupe di due fiction destinate alla prima serata Rai Uno. Una settimana in cui la nostra città fa nuovamente da grande palcoscenico, notte e giorno. In queste ore, è attivo il set “Le libere donne“ ispirata al romanzo di Mario Tobino, per la regia di Michele Soavi e con Lino Guanciale come attore protagonista nel ruolo del famoso medico psichiatra. Ma in simultaneamente continuano anche le riprese che ci accompagneranno ancora per alcune settimane, de “L’altro ispettore”, la nuova serie televisiva prodotta da Anele, che tratterà il tema delle morti bianche con protagonisti due volti noti del cinema e della televisione italiana: Alessio Vassallo e Cesare Bocci. Una felice ma non facilissima convivenza.

“In effetti è stato lavoro molto complicato far coesistere due produzioni di questa importanza – sottolinea l’assessore al turismo, Remo Santini –, ma tutto sta procedendo al meglio e di questo devo ringraziare l’Ufficio turismo e lo sportello cinema di cui è referente Nicola Nucci. Ringrazio anche per l’impegno profuso dagli uffici comunali coinvolti, in particolare la dirigente Paola Angeli e la funzionaria Laura Goracci. Un incastro che funziona“. Anche perchè i ciak toccano varie location. In particolare ieri la troupe de “L’altro ispettore“ è stata alla Fondazione Ragghianti e oggi sarà all’ex ospedale Campo di Marte. Invece la fiction su Tobino ieri è stata in piazza San Martino in notturna, con un effetto scenico spettacolare: la piazza ricoperta di “neve“; oggi la troupe si trasferirà in piazza Bernardini per girare una scena clou, quella del rastrellamento. Venerdì altro giorno di convivenza lucchese per le due Fiction di RaiUno: L’altro ispettore sarà fuori Lucca mentre per le “Le libere donne“ si girerà in via Battisti e altre strade del centro. “Una coincidenza fantastica che ci regalerà la soddisfazione enorme di vedere nel 2025 Lucca protagonista della principale Tv di Stato interpretando se stessa attraverso i luoghi simbolo e gli scorci più belli – evidenzia Santini– Uno straordinario ritorno di immagine per la nostra città che vede in questi giorni troupe all’opera di 100-120 persone che dormono a Lucca, mangiano a Lucca, con ricadute che si toccano con mano “. C’è grande attesa anche per l’uscita nel 2025 del film con Dustin Hoffman. “Lucca va di moda – sintetizza Santini – grazie alla promozione che stiamo facendo. E questo non significa che diciamo di sì ai molti che ci cercano“. A riprova, presto, l’annuncio di una importante trasmissione Rai che girerà un’intera puntata a Lucca.

Laura Sartini