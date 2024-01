Sky Walkers serve una prova d’orgoglio

Trasferta a Borgo San Lorenzo per lo Sky Walkers che domenica alle 20.30 affronta Mugello. I biancorossi lucchesi sono chiamati ad una prova d’orgoglio per cercare di portare a casa punti pesanti per la classifica che si sta facendo complicata. I ragazzi di coach Merciadri infatti sono ultimi in classifica con quattro punti in coabitazione con Massa e Cozzile. Nel 2024 servirà subito un’inversione di rotta, per cercare di far continuare il progetto, che al momento per quanto riguarda la prima squadra sta trovando qualche difficoltà. Gli infortuni ed alcuni ragazzi costretti ad abbandonare per problemi di lavoro, hanno sicuramente condizionato il rendimento di tutto il roster, che ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna, che troppo spesso si è accanita sui biancorossi.

Alessia Lombardi