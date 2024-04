Sirio, il cane campione del Mondo: "Adesso puntiamo ad altri traguardi"

La Piana vanta un "residente" davvero speciale, campione del mondo per bellezza, ma anche per le grandi capacità sportive. E’ un magnifico pastore belga di 4 anni dal manto nerissimo e lungo. Di razza purissima e dal nome altisonante, PhiSirio-G di Torre d’Arese, Sirio per gli amici, ha sbaragliato i concorrenti di 46 nazioni ed è diventato campione del mondo assoluto di sheepdog, una disciplina sportiva in cui il cane deve condurre le pecore dove vuole il suo umano. "Amo i cani da sempre – racconta la proprietaria Silvia Menconi che vive a Montecarlo – e ho preso Sirio che era un batuffolo di pelo nero. Il covid ci ha sorpresi e chiusi in casa, ma appena possibile l’ho portato in un centro di addestramento di mio fiducia, al campo scuola Il Poggetto di Buti, per fargli ricevere il giusto addestramento. Non pensavo allo sport, volevo solo che fosse un cane ben educato, perché me lo porto sempre appresso: siamo andati anche a Roma in metropolitana insieme".

Al centro di addestramento, però, il piccolo Sirio, quando vede le pecore e gli altri cani che si addestrano in questa disciplina particolare, come cani da pastori sportivi, incomincia a tirare fuori il suo istinto e inizia a voler interagire con gli ovini. "Praticamente ha scelto lui quello che voleva fare – scherza la proprietaria – e l’addestratore Pier Paolo Bruscuglia di Vorno non ha avuto dubbi, ne ha riconosciuto subito le doti e la passione, così mi ha convinta a fargli provare e abbiamo iniziato l’addestramento". Sirio inizia i primi passi e incomincia a vincere nelle diverse competizioni, oltre a conquistare uno dietro gli altri anche i titoli di "bellezza", tanto che domenica scorsi è diventato sia campione internazionale di bellezza che di sheepdog e le proposte di "matrimonio" hanno già iniziato a fioccare.

"Subito – ride Silvia Menconi – sono arrivate le prime proposte, ancora prima che Sirio vincesse il titolo. Poi con il suo punteggio altissimo in entrambe le prove finali ha anche portato sul primo gradino del podio l’intera squadra Italiana, diventando quindi campione assoluto e anche campione a squadre". Sirio si allena regolarmente e lo fa con gioia e spensieratezza, insieme al suo conduttore Bruscuglia: "Non si può pensare di prendere un cane così – conclude la proprietaria – e di relegarlo in casa, ha bisogno di lavorare, glielo dice il suo istinto, ha proprio bisogno di sfogare le sue energie e di stare all’aria aperta insieme alle persone. Adesso puntiamo ad altri importanti risultati".

Barbara Di Cesare