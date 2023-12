La papera del sindaco diventa virale: rigore con caduta all’inaugurazione

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 11 dicembre 2023 – Il video del sindaco-rigorista fa il giro del web. Ma il rigore in questione non è quello dei conti pubblici, tutt’altro: è proprio il dischetto del penalty su un campio di calcio, quello inaugurato domenica a Castelnuovo con il nuovo manto sintetico. Una festa sul terreno garfagnino dello stadio “Nardini” con il primo cittadino Andrea Tagliasacchi che aveva intenzione di calciare un rigore “inaugurale”.

Però… però mettici le scarpe non da calcio, il cappotto, la fascia al collo, insomma c’erano tutti gli ingredienti perché potesse arrivare il patatrac. E infatti il sindaco prende la rincorsa ma poi rovina a terra, caduta che non poteva non essere immediatamente ripresa da uno smartphone. E da lì a rendere il video virale ci è voluto molto poco. Talmente virale che le immagini sono approdate addirittura a Sky Calcio Club, la trasmissione di Fabio Caressa. C’è da dire che il sindaco non si è fatto male e anzi è lui il primo a riderci su.