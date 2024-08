Sindaci di centrosinistra rilanciano ”Centro per l’impiego alla Cittadella“

Vendita dei padiglioni del Campo di Marte, i sindaci di area centrosinistra della conferenza zonale della Piana oggi chiedono di destinarli a sede per il Centro dell’Impiego.

Ecco le argomentazioni. “Alcuni dei padiglioni oggi inutilizzati e non interessati da interventi di rigenerazione per attività socio-sanitarie del Campo di Marte possono rappresentare una grande opportunità di riqualificazione con servizi e destinazioni a vantaggio della pubblica utilità: pensiamo, per esempio, cosa vorrebbe dire trasferire qui, in via definitiva, il centro per l’impiego e tutte le attività a esso collegate – dichiarano i sindaci Sara D’Ambrosio (Altopascio e vicepresidente della conferenza zonale), Giordano Del Chiaro (Capannori), Leonardo Fornaciari (Porcari), Andrea Bonfanti (Pescaglia) e Giordano Ballini (Villa Basilica), e gli assessori Valentina Bernardini (Altopascio), Silvia Sarti (Capannori), Michele Adorni (Porcari), Beatrice Gambini (Pescaglia) e Patrizia Benedetti (Villa Basilica).

“La nostra è una proposta nata da un confronto tra noi amministratori che condividiamo la necessità di lasciare a destinazione pubblica alcune palazzine oggi inutilizzate del Campo di Marte - spiegano -: palazzine, cioè, che non entreranno direttamente a far parte del futuro ospedale di comunità che doterà il territorio della Piana di servizi socio-assistenziali vicini al territorio e ai cittadini. Pensiamo per esempio a cosa potrebbe significare trasferire a Campo di Marte, in via definitiva, il centro per l’impiego: una proposta, la nostra, che rivolgiamo all’Asl, alla conferenza zonale tutta e ad Arti, l’ente della Regione Toscana che si occupa di gestire la rete regionale dei centri per l’impiego“.

“Potrebbe essere un esempio di uso pubblico di un bene comune come la cittadella del Campo di Marte, garantendo così interventi ancora più mirati sul tema lavoro, formazione, sicurezza sul lavoro. Crediamo - concludono - che la conferenza zonale serva proprio per condividere progettualità, idee e programmazione e essere da stimolo costante, e costruttivo, nei confronti dell’Asl. Auspichiamo che sul tema Campo di Marte ci sia una seria volontà di trovare soluzioni concrete al di là delle polemiche“.