Simone Costa e la lite con l’ex Yulia “Mi ha sfregiato con un bicchiere“

Sta facendo discutere in tv, su vari siti e sui social la vicenda sollevata da Simone Costa, imprenditore fiorentino contitolare dell’Antico Caffè delle Mura e della pizzeria Da Umberto. Accuse pesanti rilanciate anche con interviste, sulle quali saranno gli inquirenti a fare gli opportuni accertamenti. Simone ha denunciato alla Polizia l’ex fidanzata 26enne Yulia Naomi Bruschi (già sua dipendente e direttore artistico per gli eventi del locale sulle Mura) sostenendo di essere stato sfregiato con un bicchiere lanciatogli dalla stessa ragazza nel settembre scorso durante una lite avvenuta al Caffè il giorno prima che la donna entrasse nella casa del Grande Fratello, dove adesso è una delle protagoniste del reality televisivo condotto da Alfonso Signorini. Anche Simone nelle scorse settimane era entrato nella casa del Grande Fratello proprio per un confronto con la sua ex (nella foto), durante il quale tuttavia non era emerso questo episodio. Dopo aver presentato la denuncia Simone Costa sarebbe partito per l’Argentina per ritrovare un po’ di quella serenità che questa vicenda gli ha tolto.