“Siamo orgogliosi. Tutto iniziò 10 anni fa“

Il dado è tratto. Dopo dieci anni di attesa, contrassegnati da momenti in cui il progetto sembrava essere destinato all’oblio, il film di Peter Greenaway prende corpo. L’amministrazione comunale ha siglato un protocollo d’intesa con la produzione esecutiva The Family per regolare gli aspetti organizzativi e logistici della realizzazione del film, i rispettivi impegni e la concessione da parte del Comune delle agevolazioni a sostegno del progetto cinematografico e della società di produzione italiana: la concessione delle location comunali, tra cui la Torre Guinigi e i sotterranei delle Mura urbane previo parere della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara; l’assistenza di personale dell’Ufficio Turismo nella ricerca delle location e sul set; la concessione di agevolazioni (esenzione dei permessi Ztl per l’accesso e transito nel centro storico e del suolo pubblico), oltre all’autorizzazione alle riprese e al patrocinio del Comune di Lucca. Come ha informato l’assessore Santini alla produzione non sarà chiesto alcun corrispettivo per il suolo pubblico, nè per l’accesso alla Ztl.

Soddisfazione per l’obiettivo raggiunto anche da parte di Nicola Borrelli, presidente di Lucca Film Festival (ieri era presente anche l’attrice Cristina Puccinelli): “Il fatto che questo film sia nato da Lucca Film Festival, dieci anni fa, è motivo di grande orgoglio per noi – ha dichiarato Borrelli –. Tutto ciò restituirà un’eccezionale visibilità che Lucca ha sempre meritato ma che non ha mai avuto. Ringrazio in modo particolare il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Marcello Bertocchini che è sempre stato di stimolo“. Ringraziamenti particolari dall’assessore Santini anche a Nicola Nucci, dipendente comunale referente per lo sportello cinema, fondamentale affinchè “un bellissimo sogno – così Santini – divenisse realtà“.