Si torna ai concerti all’aperto per 4mila fan

Il programma dell’Area Music si terrà in un’area non coperta ma più ampia, nella stessa zona del palasport e ai concerti potranno accedere fino a 4000 fan, in possesso del biglietto di LC&G, senza alcun costo aggiuntivo. A chi era già in possesso dei biglietti dei concerti serali, oltre al rimborso, sarà garantita priorità d’ingresso: presentandosi con 30 minuti di anticipo rispetto all’apertura dei cancelli, potranno accedere prima di tutti gli altri, esibendo il biglietto acquistato. Inoltre, per ringraziare chi ha creduto nel progetto, LC&G intende riconoscere un abbonamento omaggio di due giorni per l’edizione 2024. I possessori dei biglietti dei concerti serali, usando il codice del titolo d’ingresso, potranno riscattare nel periodo di emissione degli Early Bird 2024 questo abbonamento omaggio. Tutti gli eventi del programma Music saranno accessibili con il solo biglietto di LC&G: servirà una prenotazione mediante Eventbrite solo per i concerti serali, esclusi coloro che hanno già acquistato il biglietto del concerto, che avranno prelazione di ingresso presentando il biglietto “nullo” come conferma di prenotazione. Il calendario: 1° novembre Spirits of folk (Myrkur, Gens D’Ys, Andrea Rock&The Rebel Poets, Arthuan Rebis); 2 novembre, Battle of Empires (Galactic Empire, Wind Rose, Sick ‘n Beautiful, Lucia La Rezza); 3 novembre, Oliver Onions; 4 novembre, “Sognando Creamy“. Cristina D’Avena (foto) feat. Paolo Barbieri.