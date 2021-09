Lucca, 19 settembre 2021 - Gravissimo un 27enne residente ad Antraccoli, rimasto ferito in un pauroso schianto l’altra notte sulla via Romana all’Arancio, mentre era in sella alla sua moto, diretto verso casa. L’incidente è accaduto intorno alle 2 in corrispondenza della rotonda che collega la Romana con via Piaggia, per cause ancora da chiarire. Il 27enne, che proveniva da Lucca ed era...

L’incidente è accaduto intorno alle 2 in corrispondenza della rotonda che collega la Romana con via Piaggia, per cause ancora da chiarire. Il 27enne, che proveniva da Lucca ed era diretto ad Antraccoli, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo improvvisamente il controllo del mezzo a due ruote e andando a schiantarsi pesantemente contro un muretto dopo essere stato sbalzato dalla sua moto. L’impatto è stato molto violento e il giovane è rimasto a terra ferito. Una testimone avrebbe assistito all’incidente, dando subito l’allarme al 118.

In un primo momento il giovane è stato soccorso dall’ambulanza trasportato al vicinissimo ospedale San Luca. Poi all’alba è stato trasferito in stato di sedazione all’ospedale di Cisanello, per l’aggravarsi delle sue condizioni alla schiena e al collo. Lì è stato quindi sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico a una vertebra. La prognosi resta riservata, anche se secondo i medici non appare in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Lucca per i necessari rilievi. Al vaglio adesso anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate di recente dal Comune proprio su questa rotatoria della via Romana all’Arancio. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello scontro notturno. E’ stata anche presa a verbale la signora che ha dato l’allarme chiamando tempestivamente i soccorsi.

La notte precedente un’altra giovane, una 29enne, era invece andata a schiantarsi in auto intorno alle 4 contro un semaforo a metà di viale Carducci (nella zona dell’ex campo Balilla), abbattendolo, ma fortunatamente senza procurarsi gravi lesioni. La giovane era stata comunque trasportata al pronto soccorso.