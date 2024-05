Si presentano i due progetti europei “Ricrea“ e “Castour“

“Ricrea” e “Castour”. Sono i titoli dei due progetti europei che saranno presentati a Lucca in due appuntamenti in programma a Palazzo Ducale: domani 22 e venerdì 24 maggio. Domani dalle 10 la conferenza di lancio di ‘Ricrea’, finanziato dal Programma di cooperazione territoriale europea Italia-Francia Marittimo e che riguarda il contratto di fiume, di lago e di area umida. Nato dal precedente progetto ‘Retralags’ (programmazione 2014-2020), ‘Ricrea’ estende il coinvolgimento ad altri territori, introducendo la definizione di un nuovo modello di gestione e pianificazione dei siti naturali coinvolti, secondo un approccio ecosistemico rappresentato dai ‘contratti di transizione ecologica’. In sala Accademia 1 si svolgerà una tavola rotonda che si articolerà in due panel. Il primo moderato da Massimiliano Fazzini, climatologo Unicam e membro dell’Osservatorio nazionale dei contratti di fiume, vedrà la partecipazione di Angiolo Martinelli (Ministero dell’Ambiente); Massimo Bastiani (Tavolo nazionale dei Contratti di fiume); Andrea Bianco (Ispra e Comitato di pilotaggio Tavolo nazionale Contratti di fiume); Nicola Conti (Consorzio di Bonifica Toscana Nord); Isabella Bonamini (Autorità di bacino Appennino settentrionale); Marco Masi (Protezione civile Regione Toscana); Maurizio Ventavoli (Anbi Toscana). Il secondo panel sempre moderato dal climatologo Fazzini, vedrà intervenire Stefano Magaudda (Comune di S.Benedetto del Tronto per il progetto CREW); Maria Pia Casini (Provincia di Lucca); Roberto Onorati (Provincia di Grosseto); Manuela Puddu (Med Sea Foundation); Aude Palmaro (Départemente Var); Roberto Briano (Comune di Altare) e Giovanna Faedda (Comune di Alghero).

Venerdì 24 sarà presentato alle 9 nella sala Accademia 1 il progetto “Castour”, progetto europeo che punta allo sviluppo di un turismo emergente e sostenibile in ambito transfrontaliero, mediante la valorizzazione, attraverso strumenti digitali, di percorsi ambientali e del patrimonio culturale, legati alla castanicoltura.