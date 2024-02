Si presenta il libro di Roberto Andreuccetti

Per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata nel Giorno del Ricordo, l’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ha organizzato la tradizionale cerimonia commemorativa alla targa alla biblioteca comunale F.lli Pellegrini, domani alle 11. Alle 16 poi, al teatro “Colombo“ di Valdottavo, Roberto Andreuccetti presenta il suo libro “Da Fabbiano ad Albona e ritorno“. Per tutta la giornata (9.30-12.30 e 14.30-17.30), inoltre sarà possibile visitare il Museo della Memoria in via Roma, 31, mentre nel pomeriggio, in programma visite guidate ai bunker della Linea Gotica (info 371.6909132).

M.N.