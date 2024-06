Si potenziano i servizi in vista dell’estate

L’Unione Comuni Garfagnana potenzia i servizi in vista della stagione estiva. Come precisa il presidente Andrea Tagliasacchi, con il mese di giugno entreranno in vigore i nuovi orari di apertura del Giardino Botanico "Maria Ansaldi" Pania di Corfino e dell’Ufficio Accoglienza e Informazione turistica (Iat) entrambi gestiti dall’Ente. Il Giardino Botanico, nato nel 1984 e gestito dall’Unione Comuni Garfagnana con il fine di documentare e preservare le specie vegetali del territorio, riaprirà le porte ai visitatori con il servizio di visita guidata durante i week-end con i seguenti orari: la mattina 9-10 e 11-12 e il pomeriggio 14.30-15.30 e 16.30-17.30. Bisognerà invece aspettare sabato 13 luglio per l’apertura continuativa che durerà fino a domenica 1 settembre. Il Giardino Botanico si trova in località Isera (Villa Collemandina) poco sopra il rifugio Isera Orecchiella, con servizio di ristorazione e campeggio 333-6431313, email [email protected], da cui partono i principali sentieri che portano alla scoperta della Pania di Corfino, alcune semplici passeggiate che conducono al giardino stesso e al Centro visitatori del Parco dell’Orecchiella. Per giardino botanico Maria Ansaldi a Pania di Corfino è possibile chiedere informazioni telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al 338 9155950; [email protected]. Con il mese di giugno prende avvio anche l’orario potenziato dello Iat Garfagnana, l’ufficio turistico gestito dall’Unione Comuni Garfagnana. Fino a domenica 15 settembre il servizio di informazione e accoglienza turistica sarà aperto tutti i giorni con orario continuato 9-15.30 in piazza delle Erbe.

Dino Magistrelli