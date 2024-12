Si “gira“ nell’ufficio dell’assessore Santini. La fiction Rai lo trasforma in commissariato

E così Palazzo Santini, sede comunale, diventa set. E in particolare a diventare protagoniste di alcune scene della Fiction Rai “L’altro Ispettore“ è la stanza al secondo piano dell’assessore al turismo Remo Santini, scelta dalla produzione per ambientare l’ufficio dell’ispettore protagonista della serie prodotta da Anele e liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò che si sta girando nella nostra città e che andrà in onda su Raiuno nel 2025. Primo giorno di riprese ieri a Palazzo Santini, che vestirà dunque i “panni“ dell’ispettorato del lavoro – con la targhetta sulla porta che segna il “passaggio di consegne” tra il vero “inquilino“ della stanza, l’assessore Santini, e l’attore Alessio Vassallo, che interpreterà l’ispettore Dodaro e fa parte del cast insieme a Francesca Inaudi e Cesare Bocci. I ciak in città continueranno anche per tutta la prossima settimana, per mettere a punto le sequenze di una serie tv fortemente legata all’attualità e in cui Lucca interpreterà se stessa, con mille bellissimo scorci che rappresenteranno una amplificata occasione di promozione. L’assessore Santini: “Per qualche giorno dovrò traslocare, ma credo proprio che ne valga la pena“.