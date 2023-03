Si gira a Colognora Il borgo scelto per un altro ciak del regista Arrighi

Dopo il successo del cortometraggio "La Giostra", il territorio di Pescaglia è stato ancora scelto come set di riprese per il nuovo lavoro del regista lucchese Simone Arrighi.

Il regista è tornato nei giorni scorsi nel borgo di Colognora insieme al Consigliere delegato alla Cultura Vito La Spina per approfondire gli aspetti artistici e tecnici del suo nuovo progetto che prenderà il via il prossimo anno e che affronterà, all’interno di una storia ambientata nella campagna rurale, il delicato tema della violenza sulle donne ed anche il maltrattamento degli animali.

"I lavori di Simone Arrighi sono sempre pieni di profondità e delicatezza – dice Vito La Spina – Per il Comune di Pescaglia è davvero un onore poter collaborare con lui. Un artista che sente e trasmette la bellezza delle cose semplici. I nostri luoghi, paesaggi e borghi, come quello di Colognora, tramite l’occhio attento di Simone, trovano il dovuto risalto regalando magia. Un importantissimo veicolo di promozione per il territorio".

"Ho conosciuto Colognora durante le riprese di "Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee, dove io collaboravo all’interno della produzione -spiega Simone Arrighi - e me ne sono innamorato. Quando ho scritto "La Giostra", un film che parla di alzheimer e che vede la protagonista, affetta da questa terribile malattia, fuggire dalla sua casa di città per ritrovare il paese della sua giovinezza, ho pensato subito a Colognora. Naturalmente siamo all’inizio del progetto e tutto deve ancora essere scelto e pianificato. Ringrazio il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti e il Consigliere delegato alla Cultura Vito La Spina che anche per questo nuovo progetto, hanno mostrato interesse e disponibilità."

Marco Nicoli