Si faceva spedire a casa la ‘droga dello stupro’: arrestato 22enne

Lucca, 25 giugno 2024 – I carabinieri della Stazione di Nozzano in collaborazione con il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, la sera di domenica 3 marzo avevano tratto in arresto un 22enne del luogo che, a seguito di perquisizione domiciliare, era stato sorpreso a detenere diverse tipologie di stupefacente, nonché materiale per la preparazione e il confezionamento dello stesso.

In considerazione di alcune sostanze rinvenute, difficili da reperire se non sul mercato estero, i militari della Stazione di Nozzano hanno avviato un’attività di indagine che alla fine ha permesso loro di intercettare un pacco postale diretto al ragazzo e proveniente dalla Cina: al suo interno sono stati rinvenuti tre flaconi da 1 chilogrammo ciaascuno contenenti sostanza gelatinosa.

Al termine degli accertamenti eseguiti dal Laboratorio di Analisi di Sostanze Stupefacenti del

Nucleo Investigativo Carabinieri di Firenze, la sostanza è risultata essere Butandiolo (precursore del GHB – tabella I del D.P.R. 309/90), sostanza dannosa, specialmente se consumata insieme all’alcol dal momento che nello stomaco si trasforma in GHB, noto come “droga dello stupro”, perché associato a diversi casi di violenza sessuale. Adesso si aggrava dunque ulteriormente la posizione del 22enne, tuttora in carcere.