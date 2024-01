Si comincia domani al “Boccherini“

Ecco il programma completo della stagione dei concerti 2024 organizzati dall’Associazione Musicale Lucchese in occasione dei suoi sessant’anni di attività. Dopo il concerto inaugurale di domani al Boccherini con il violinista Massimo Quarta e Alessandro Marangoni, la prima parte della nuova edizione continua con il secondo concerto previsto per il 27 gennaio, quando si esibiranno Danilo Rossi e The New Gipsy Project, si prosegue poi il 10 febbraio con il pianista Elia Cecino, il 24 febbraio con il Nuovo trio d’archi italiano composto da Alessandro Milani, Luca Ranieri e Pierpaolo Toso per un concerto dedicato a Luigi Boccherini, mentre gli ultimi due appuntamenti della prima parte del calendario sono previsti per il 10 marzo con il Cuarteto Latino- americano e il 23 marzo con il recital del pianista Alexander Gadjiev.

I concerti autunnali si apriranno invece il 13 ottobre in San Francesco con un omaggio al M. Herbert Handt con l’Orchestra del Boccherini e la Polifonica Lucchese, si prosegue il 26 ottobre con la pianista Anna Kravtchenko, il 16 novembre con il Quartetto Guadagnini e, infine, la stagione si chiuderà il 30 novembre con: Tommaso Lonquich, Erica Piccotti e Simone Rugani, tre giovani e talentuosi musicisti italiani. Il biglietto per i concerti costa 12 euro, 8 euro ridotto, mentre i ragazzi under 14 pagheranno solo 2 euro. Prevista, inoltre, la possibilità di abbonarsi all’intera stagione al costo di 40 euro. La biglietteria sarà allestita al conservatorio Boccherini (il 13 ottobre alla chiesa di San Francesco) e aprirà un’ora prima di ogni concerto, alle 16.30, ma i biglietti saranno acquistabili anche online sulla piattaforma Vivaticket.