Si cambiano i binari tra Lucca e Tassignano

Da martedì 2 fino a martedì 30 aprile sono programmati lavori per il rinnovo di circa 5 chilometri di binario tra Lucca e Tassignano, sulla linea Firenze – Pistoia - Viareggio. Durante i lavori, che prevedono un investimento di 4 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di 2 treni cantiere e numerosi mezzi d’opera.

Le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori tra le due località sarà istituita una riduzione di velocità; questo comporterà la riprogrammazione per alcuni treni Regionali: previste cancellazioni, limitazioni di percorso o variazioni di orario per i treni in transito sulla linea.

Dove possibile, è prevista una riprogrammazione del servizio con corse bus. È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, mentre i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Quindi si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. Informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.