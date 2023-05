Si cambiano gli infissi alla palestra

Un cambio radicale per assicurare l’efficientamento energetico della palestra di via Marconi, accanto allo stadio, nel centro di Altopascio. L’impianto è strategico, poiché utilizzato dalla mattina alla sera da varie squadre sportive, con le formazioni senior ad allenarsi, vedi il Bama basket Altopascio, quindi anche con le giovanili e molti bambini, ma anche da associazioni di vario genere.

Il Comune interviene per la totale sostituzione degli infissi della struttura. Con le risorse che l’amministrazione D’Ambrosio si è aggiudicata grazie al bando "Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica", circa 562mila euro, è possibile modificare. Sono iniziati i lavori di sostituzione di tutti i vecchi infissi dell’immobile. Sempre qui, verrà installata una pompa di calore di ultima generazione, abbinata alla caldaia esistente per garantire la massima efficacia degli impianti che devono produrre le refrigerazione. Inoltre verrà applicato un sistema fotovoltaico da 4 chilowattora sul tetto, nell’ottica delle energie rinnovabili. Il termine dei lavori è previsto entro la fine dell’estate.

Gli stessi interventi, in pratica, di miglioramento energetico verranno effettuati alla materna del Valico e alla primaria di Badia. Senza dubbio un risultato eccellente perché allinea le aree sportive alle moderne tecnologie, per coniugare risparmio, funzionalità, efficienza, anche nel quadro dell’economia circolare che ormai sta diventando il nuovo dogma come modello economico anche per i vari Comuni.

Ma. Ste.