Si apre la mostra “Natale a Lucca di una volta“

Altra novità di quest’anno è la partecipazione alla Fabbrica del Natale dell’Archivio Fotografico , con una mostra fotografica dal titolo evocativo “Natale a di una volta”, nel sotterraneo di villa Bottini, con immagini che rappresentano altrettanti frammenti di storia cittadina. Inoltre, per il primo fine settimana, nei giorni 8, 9 e 10 dicembre, la Fabbrica del Natale godrà della sinergia con un altro evento natalizio che si svolge a villa Bottini, Fashion in Flair regalo di Natale.

La Fabbrica del Natale è realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Crea. Queste le associazioni che hanno aderito: Acchiappasogni, Circolo Jazz , La Cattiva Compagnia, Artespressa, Il Sogno di Costantino, Astrea, Sweet Party, Dryas Natura, I Bei legami, Dennis Manzi, i Chicchi d’uva aps, Comitato paesano di Aquilea aps, Circolo Musicale A.Catalani , Laboratorio Brunier, Associazione Sincresis, Orchestra Osmann Gold. Un ringraziamento a: Ass.Valpac, i volontari della Protezione Civile , Ass. Don Franco Baroni odv, Biblioteca Comunale Agorà , Archivio Fotografico Lucchese “A.Fazzi”.

Le attività della Fabbrica del Natale saranno dall’8 al 24 dicembre, ma l’interruttore non si spegne. Il 30 dicembre nel sotterraneo di Villa Bottini alle 18 si svolgerà l’Aperitivo in Jazz – Concerto Jazz del Clj Group con possibilità di fare aperitivo in Villa, a cura di SunFlower. Il 5 gennaio stessa location per il concerto del Laboratorio Brunier, il 6 gennaio alle 16 la Befana scenderà giù da Aquilea per arrivare a (a cura del comitato paesano di Aquilea) mentre dalle 15.30 al piano nobile si terrà lo Spettacolo di Burattini a cura de Il sogno di Costantino e, alle 18, il concerto dell’associazione Catalani. Il 7 gennaio Aperitivo in Jazz, attesa per il Concerto di Michela Lombardi trio a cura dell’Ass. Circolo Jazz.