Showcase con gli Staindubatta e con il loro enigmatico "*"

Nuovo showcase allo Sky Stone & Songs: domenica 11 febbraio, a partire dalle 18, protagonisti nello spazio di via Vittorio Emanuele a Lucca, saranno gli Staindubatta, che presenteranno in versione acustica il loro album più recente, dall’enigmatico titolo "*", uscito l’aprile scorso. Gli Staindubatta – e, cioè, Federico Bragaglia, Simone Tardelli, Emilia Galgani, Simone Venturi e Francesco Lorenzetti – hanno effettuato una scelta musicale, culturale e stilistica molto originale: comporre i testi in dialetto garfagnino. Una scelta ‘dichiarata’ già dal nome: "staindubatta" in garfagnino significa "dove lo metti sta", cosa che, però, loro non fanno davvero, muovendosi molto e in molte direzioni, sempre alla ricerca di nuove sonorità e nuovi orizzonti musicali. Alla base è sempre presente una forte ricerca linguistica, elemento secondo loro fondamentale nella musica contemporanea. Sebbene compongano in dialetto, non parlano solo della loro realtà e delle loro zone, bensì cercano di avere vedute molto ampie, trattando argomenti di attualità a livello globale o aspetti più intimi dell’essere umano.

Nel 2017 pubblicano il loro primo video – completamente autoprodotto – del brano ‘Avàle’ che anticipa l’uscita del loro primo demo omonimo. Nel frattempo, si esibiscono in vari teatri e locali della Toscana. Nel 2018 danno vita a una collaborazione con lo scrittore emiliano Silvano Scaruffi che sfocerà nella creazione degli spettacoli ‘Sempre vinti, sempre ribelli’ e ‘Buiarone’, grazie ai quali suoneranno in vari teatri dell’Emilia Romagna e non solo.

Il live allo Sky Stone presenterà "*" in versione acustica e sarà, come sempre, a ingresso libero.

Per informazioni si può consultare il sito www.skystoneandsongs.it, telefonare allo 0583/491389 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected].