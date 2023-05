Sfida tra i ‘geni‘ della meccanica All’Iti Fermi la gara nazionale

E’ stato l’Iti Fermi di Lucca protagonista dell’edizione 2023 della “Gara nazionale di meccanica e meccatronica”.

L’evento, che si è tenuto nei giorni scorsi presso il Polo tecnologico di San Filippo, grazie alla precedente affermazione dello studente Matteo Conforti, vincitore dell’edizione 2022, si è svolto attraverso due prove, dove i migliori 25 studenti delle quarte dei corsi di meccanica e meccatronica provenienti da quasi tutte le regioni italiane, si sono confrontati con attività di progettazione e disegno meccanico con software “cad” sia in 2D che in 3D.

"Dopo la vittoria dello scorso anno – afferma la dirigente della scuola Francesca Paola Bini – abbiamo accolto nel nostro istituto le eccellenze provenienti da tutta Italia; è stata una bellissima occasione di confronto per i nostri ragazzi, che hanno avuto modo di approcciarsi a problemi di progettazione estrapolati dalla realtà delle attività industriali del distretto cartario lucchese. I docenti accompagnatori hanno potuto visitare il nostro bellissimo centro storico, ma anche alcune eccellenze industriali della provincia lucchese come Körber Tissue e Fapim, oltre ai moderni laboratori del nostro istituto tecnico".

Bini, poi, rivolge "un particolare ringraziamento all’ingegner Ciro Guarini di Futura Converting, che ha fornito preziose indicazioni e materiale per la realizzazione delle prove". Nel corso della prima giornata, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti gli studenti in un incontro svoltosi presso la sede di Confindustria dove, alla presenza della dirigente scolastica di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi, del dirigente tecnico dell’USR Toscana Marta Castagna, insieme alla dirigente Bini, dell’assessore Simona Testaferata, e di Paola Martelli e Davide Trane per Confindustria Toscana nord, è stata ribadita "l’importanza dell’istruzione tecnica per il presente ed il futuro del territorio lucchese".

La commissione di esame è composta dai docenti Gabriele Dal Torrione, Rosanna Dario, Fabrizio Leverone, Davide Uggiosi, l’Ingegner Ciro Guarini e presieduta dal dirigente del’Usr Toscana Marta Castagna, dopo un’attenta correzione delle prove, decreterà il vincitore nelle prossime settimane. Lo studente sarà inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito e consentirà di organizzare la prossima edizione alla propria scuola di provenienza.

Maurizio Guccione