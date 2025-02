Sfida a suon di numeri. Pertini e Machiavelli si preparano alle Olimpiadi

Uno stage intensivo organizzato per “scaldare i muscoli“ in preparazione della gara provinciale delle olimpiadi della matematica organizzato dall’Isi Pertini e l’Isi Machiavelli.

La sfida a suon di numeri e di logica ha visto la partecipazione di circa 70 ragazzi appartenenti alle varie scuole superiori della provincia.

Gli istituti superiori ringraziano la Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca per il finanziamento dello stage e la bellissima location di San Micheletto. Ringraziamenti anche agli studenti universitari ex olimpionici che hanno svolto il ruolo di formatori, Andrea Gallese e Alberto Casali.

L’appuntamento clou in tema di Olimpiadi di Matematica è in calendario il 7 marzo quando proprio all’Istituto Pertini di Lucca i svolgerà, in contemporanea con la gara a squadre di Genova, una delle Gare di Matematica a Squadre per Istituti Secondari Superiori della Toscana, patrocinata da Comune e dalla Provincia di Lucca, con il testo prodotto dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova. Le scuole iscritte e pronte alla sfida sono ben 17. Una gara intensa in cui l’abilità con i numeri avrà la meglio e che durerà due ore.

Negli anni passati l’ambita Coppa è stata conquistata tra gli altri dal Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio (2009) dal Cecioni di Livorno, dal Leonardo Da Vinci di Firenze (per più di una edizione), dal Liceo Salutati di Pistoia, dal Liceo Copernico di Prato (per più edizioni) e anche dal Liceo Scientifico Vallisneri di Sant’Anna che si è classificato primo nel 2010.

Lo stage preparatorio in vista della gara provinciale delle olimpiadi della matematica è stato introdotto dalla preside Daniela Venturi e da Matteo Stefanini, e curato da Andrea Gallese (geometria), Alberto Casali (combinatoria e algebra).