Settimana della Libertà ”Riscoprire l’enorme patrimonio storico della città”

Settimana della Libertà, dopo il successo dello scorso anno, si replica. Il Comune di Lucca in vista della Festa della Libertà – che rievoca quando accaduto l’8 aprile del 1369, quando dopo quarant’anni di dominazione straniera, Lucca ritrovava la propria libertà – darà vita a una serie di iniziative in collaborazione con enti e associazioni. Per celebrare la ricorrenza che è la principale festa civica cittadina, dal 2 al 7 aprile, verranno proposti sia eventi, sia visite gratuite (che lo scorso anno portarono migliaia di lucchesi a scoprire alcune gemme del territorio).

Alla presentazione del calendario sono intervenuti il sindaco Mario Pardini, l’assessore alla Cultura Mia Pisano e il consigliere delegato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga. "Con questa serie di appuntamenti legati alla Festa della Libertà – hanno spiegato– l’amministrazione comunale si rivolge a tutti i cittadini lucchesi con l’intento di sensibilizzare e far riscoprire l’enorme patrimonio storico e culturale della nostra città, quindi proprio a quanti questa città la vivono quotidianamente. All’inizio del mese di aprile avremo una settimana ricca di eventi che vedrà fra le altre cose la possibilità per tutti i residenti nel comune di Lucca di accedere gratuitamente alle torri civiche a ai principali musei, così come già proposto lo scorso anno. Ci auguriamo che possa esserci una grande partecipazione da parte dei cittadini, all’insegna di quello spirito di libertà del popolo di Lucca che la stessa ricorrenza celebra".

Tra le novità riguardo ai musei, rispetto allo scorso anno ci sarà la possibilità di accedere sempre gratuitamente anche all’Archivio Storico Comunale (dove verrà organizzato un laboratorio di scrittura creativa), all’Archivio di Stato (dove sarà esposto il documento che certificò la ritrovata libertà per decisione imperiale), alla Biblioteca Statale, al Teatro del Giglio. A queste, sono confermati gli ingressi gratuiti alla Torre Guinigi, a quella delle Ore, all’Orto Botanico,ai Musei Nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, al Museo della Cattedrale, al Puccini Museum, alla Biblioteca del Conservatorio Boccherini, al Museo della Zecca, alla Domus Romana e alla Fondazione Barsanti e Matteucci. Numerosi anche gli eventi organizzati in collaborazione con i gruppi storici.

In particolare, tre conferenze su aspetti della storia di Lucca: "Dal giogo pisano alla libertà", martedì 2 aprile alle 21.15 presso la casermetta San Paolino; "La Libertas Lucensis", giovedì 4 aprile alle 17 alla casermetta San Frediano e "Lucca e le sue Mura", sabato 6 aprile presso la casermetta San Pietro alle 17.

Fabrizio Vincenti