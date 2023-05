Sessanta candeline per la “Sagra Musicale“

Sessant’anni e non sentirli: la Sagra Musicale Lucchese spegne 60 candeline e da sabato 13 maggio propone un programma nel segno della tradizione con robusti innesti innovativi. Il festival, ideato nel 1963 dalla mente creativa di don Emilio Maggini, produrrà ben sei appuntamenti da maggio a settembre in altrettanti suggestivi luoghi del centro, presentati ieri nella sede dell’associazione, l’oratorio della Madonnina. A fare gli onori di casa il nuovo presidente, Giuseppe Conoscenti e il direttore artistico Luca Bacci. Presenti inoltre l’assessore alla Cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano e il capo di gabinetto della Provincia, Paolo Benedetti. Contribuisce all’organizzazione anche l’Arcidiocesi di Lucca.

Gratuità degli spettacoli e valorizzazione dei beni culturali cittadini che nella collezione di organi e spartiti ha pochi eguali al mondo, le linee guida anche di questa edizione. "Nei suoi primi 60 anni di vita, la Sagra – ha commentato il presidente, Giuseppe Conoscenti – ha contribuito al rinnovamento della vita musicale di Lucca, con centinaia di concerti, talora di altissimo livello, che hanno favorito l’accesso di un più largo pubblico alla conoscenza della grande musica, soprattutto del repertorio sacro. Siamo confortati dall’affetto che il pubblico ha dimostrato per i concerti della Sagra e ci auguriamo una nuova stagione di conferme e, perché no, di belle sorprese. Voglio infine ringraziare il presidente uscente Luigi Rovai". "I giovani musicisti studenti o neodiplomati – ha aggiunto il direttore artistico Luca Bacci – con la Sagra hanno un palco di grande risonanza per esprimere il loro talento. Questo è stata la Sagra per 60 anni e questo continua a essere. Con questa direzione, sono orgoglioso di rendere gratuitamente a Lucca quello che Lucca mi ha dato negli anni".

"Sarà un compleanno festeggiato in grande stile – ha aggiunto l’assessore alla cultura Mia Pisano – quello per i 60 anni della Sagra Musicale Lucchese, una splendida signora che porta magnificamente la sua età. Il programma che da qui a settembre farà risuonare le chiese cittadine, villa Bottini e le Mura urbane è denso e mette in gioco talenti affermati accanto a giovani promesse della musica: ci fa particolarmente piacere trovare al suo interno una sezione dedicata agli spartiti inediti degli antenati di Giacomo Puccini". "Se oggi Lucca può vantarsi di essere una città dove la musica ha una sua casa naturale – è il commento del capo di gabinetto della Provincia Paolo Benedetti – lo deve proprio al lavoro che, anno dopo anno, hanno portato e stanno portando avanti associazioni come la Sagra Musicale Lucchese. Un lavoro attento, che per il grande pubblico si traduce nell’occasione di un programma di concerti sempre di altissima qualità".Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. Consigliata la prenotazione con email a: [email protected]

Fabrizio Vincenti