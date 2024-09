Servizio navetta. Avanti il collegamento tra centro e frazioni

Trasporto pubblico per tutti ad Altopascio: continua il servizio di navetta gratuito per le frazioni della cittadina del Tau anche durante il periodo scolastico. Il servizio proseguirà fino al 21 dicembre 2024, per riprendere il 7 gennaio 2025, fino al 30 giugno. Due i servizi di navetta disponibili. Linea uno, partenza da Altopascio alle 8,40 con riferimento Badia Pozzeveri, che può essere utilizzata per il centro (arrivo zona chiesa 8.50), per il cimitero (arrivo 8,58), e per raggiungere la farmacia comunale, arrivo 9,02. Al ritorno partenza da Turchetto, alla farmacia alle 11,53, passaggio dal cimitero alle 11,58 e ritorno ad Altopascio, in piazza Umberto, alle 12,15. La linea due sarà invece quella con focus sulle altre due frazioni, Marginone e Spianate. Anche in questo caso saranno toccati tutti i servizi.