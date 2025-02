Servizio Civile. Opportunità di crescita facendo del bene

Servizio civile universale, circa 120 posti disponibili nel comune di Lucca. Alcuni di questi progetti saranno presentati nel dettaglio oggi alle 17 negli spazi dell’Informagiovani in via delle Trombe. Qui ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni potranno conoscere da vicino le opportunità offerte nel territorio da Anpas, Croce Rossa, Misericordia, Galdus, Mcl, Uici, Opes aps, Confcooperative, Ministero della giustizia, Caritas, Assifero, Anmil, Salesiani e Anci, mentre i percorsi organizzati dal Centro nazionale per il volontariato nelle scuole e nelle biblioteche sono già stati al centro di un incontro analogo molto partecipato lo scorso 28 gennaio.

I giovani interessati al bando nazionale avranno quindi l’occasione di confrontarsi con le diverse realtà aderenti, in modo da potersi orientare meglio tra le attività proposte in ambito sociale, ambientale e culturale. Enti e associazioni, a loro volta, saranno presenti per illustrare i percorsi offerti e chiarire eventuali dubbi agli aspiranti volontari.

Il servizio civile universale ha una durata massima di un anno con un impegno di circa 25 ore settimanali e un assegno mensile di 507,30 euro. Prevede almeno 80 ore di formazione ed è riconosciuto come un trampolino di lancio per il futuro dei giovani, che potranno acquisire competenze trasversali come il lavoro in team, la comunicazione efficace e la gestione del tempo, e aggiungere un importante tassello al percorso di crescita personale e professionale.

Per inviare la domanda è necessario essere in possesso dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e accedere alla piattaforma Dol, raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Il termine ultimo, al momento, è fissato alle 14 del 18 febbraio, ma potrebbe essere prorogato nel caso in cui, alla scadenza, non fosse stato raggiunto un alto numero di partecipanti.

Tutti i progetti disponibili possono essere consultati nell’area ‘bando’ del sito dell’ufficio per il servizio civile nazionale attraverso un motore di ricerca che consente una selezione geografica o per settore di interesse. L’ente sceglierà poi, tra i profili delle candidature presentate, quelli più adeguati alle proprie attività. I candidati selezionati verranno inclusi in una graduatoria provvisoria che diventerà definitiva dopo la verifica dei requisiti previsti dal bando, e a ciascun volontario sarà infine comunicata la data effettiva di inizio del progetto.

Chi avesse necessità di un supporto per inviare la candidatura o per realizzare il curriculum da allegare alla domanda di partecipazione può recarsi all’Informagiovani dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 19. Per l’incontro di oggi a ingresso libero è invece consigliata la prenotazione tramite Whatsapp al numero 3333735977.