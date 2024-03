Servizi veterinari, prosegue l’attività

Continua ad essere aperto al pubblico il giovedì mattina, dalle 8.30 alle 12, lo sportello per i servizi veterinari nella sede dell’Unione Comuni in via Vittorio Emanuele 9 a Castelnuovo. Per garantire un servizio vicino e più utilizzabile, a seguito delle molteplici richieste degli allevatori del territorio, l’Ente ha infatti sottoscritto una convenzione operativa con l’Asl che ha permesso di assicurare la prosecuzione del servizio a livello locale, in quanto l’interruzione avrebbe comportato un notevole disagio per il bacino di utenza della Garfagnana, costringendo la popolazione a rivolgersi allo sportello di Gallicano per espletare le pratiche inerenti l’attività di competenza veterinaria.

Lo sportello, rivolto a imprenditori agricoli, allevatori ed in generale a tutti i cittadini che devono usufruire dei servizi veterinari, opera dal 2006 quando l’allora Comunità Montana della Garfagnana (oggi Unione Comuni Garfagnana) stabilì di concedere in convenzione d’uso all’Azienda Sanitaria un idoneo locale corredato dai necessari servizi per il personale e l’utenza. Oggi, quindi, l’opportunità di continuare a mantenere questo sportello nella sede dell’Ente. "Questa convenzione - dichiara il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi - è frutto di una sinergia operativa con l’Asl, volta a razionalizzare l’uso delle risorse e favorire il benessere sociale della popolazione. L’Unione Comuni Garfagnana rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane e promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione di servizi di prossimità".

Dino Magistrelli