Serve una marcia in più Passeggiata per l’inclusione e una maggiore accessibilità

Ha riscosso un gran successo la quarta edizione di “Una marcia in più”, la passeggiata inclusiva organizzata dall’Associazione “Luccasenzabarriere Odv” che si è tenuta ieri mattina partendo da piazza San Martino per fare tappa all’Orto Botanico, piazza San Michele con rientro in San Martino.

Si è trattato di una mattinata all’insegna della sensibilizzazione, con l’intento di far riflettere i partecipanti sulle difficoltà rappresentate dalle barriere architettoniche che,ancora oggi, sono presenti nel centro storico. Si tratta di ostacoli che, per le persone con disabilità, così come per gli anziani e le famiglie con passeggini, pensando poi a chi ha difficoltà motorie, vanno al di là del limite fisico.

La percezione di essere esclusi o fortemente penalizzati, è infatti un motivo di riflessione, anche per le implicazioni di carattere psicologico che generano in chi si trova a non poter accedere dappertutto.

Presenti alla “scarrozzata” anche gli studenti dell’Isi Pertini che hanno scelto di fare il percorso utilizzando una sedia a rotelle, per comprendere ancora di più cosa significhi affrontare il centro storico con una disabilità. La manifestazione è stata notata da molti turisti: in molti, infatti, hanno chiesto informazioni, come nel caso di un insegnante di Torino che si è rivolto ai volontari per conoscere nei dettagli come aderire al progetto di “Luccasenzabarriere”.

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Palazzo delle Esposizioni Lucca, Misericordia Di Massa Macinaia e S.Giusto, Compagnia Balestrieri Lucca, Michelotti Ortopedia, One Toscana Montascale.

M.G.