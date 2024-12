Sentore de le Streghe. Il nuovo libro di Lida Coltelli

Oggi, alle 21, nell’ambito degli appuntamenti culturale dei Giovedì al Museo, a San Michele di Piazza al Serchio, Lida Coltelli presenterà, insieme al suo editore Andrea Giannasi di Tralerighe Libri, il terzo volume della sua fortunata serie di gialli "Lo sentore de le streghe", una nuova indagine per il commissario Ludovico Ariosto. È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/dicembre24. Dopo la pubblicazione di "Et in bona gratia. Un’indagine per il commissario Ludovico Ariosto" (2021) e "Il calzare della sposa" (2022), ecco una nuova avventura che ha come protagonista, nelle insolite vesti di commissario, Ludovico Ariosto.

Dino Magistrelli