Semplicemente festa! Lo show dei Simply Red fa ballare in piazza i novemila spettatori

Tutti a ballare e a cantare ieri sera al concerto dei Simply Red. In piazza Napoleone 9000 persone, massima capienza per l’allestimento “misto“ con posti a sedere e posti in piedi. Attesissimi, sebbene fosse la loro quinta esibizione lucchese, i Simply Red non hanno certo deluso le aspettative e hanno fatto divertire e ballare tutti quanti, proponendo una scaletta zeppa dei grandi successi di oltre trent’anni di carriera: da “Stars” e “Holding back the years” a “Fairground”, “Money’s too tight to mention” e “If you don’t know me by now”. Non sono mancate battute in italiano con il pubblico e poi l’omaggio alla grande Tina Turner con “Nutbush city limits“.

Quello di Mick Hucknall e della sua band è stato come al solito uno spettacolo intenso e di altissima qualità, che ha entusiasmato il pubblico, composto in buona parte da turisti stranieri. Del resto Mick l’aveva annunciato: "Voglio che la band si diverta a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo...”.

Intanto c’è attesa per il concerto di martedì 4 luglio, quando sbarcherà in piazza Napoleone la storia del punk rock britannico della prima ora: per la prima volta in Italia i “Generation Sex“, ovvero la band composta da Billy Idol e Tony James dei “Generation X“ e da Steve Jones e Paul Cook dei “Sex Pistols“. Uno straordinario nuovo progetto musicale, che vede unite le due band che hanno definito i confini del punk, nel suonare i grandi classici dei loro repertori. Da una parte la musica dei Sex Pistols, i più anarchici e controversi, agitatori della controcultura degli anni 70. Dall’altra il repertorio dei “Generation X“, primo gruppo di Billy Idol e tra le prime band ad aver trasformato il punk rock in un fenomeno mainstream. Dopo essersi esibiti per la prima volta al The Roxy di Los Angeles nel 2018, i Generation Sex arrivano in Italia e hanno scelto il Lucca Summer Festival.

Paolo Pacini