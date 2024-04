Selezione pubblica 450 posti per Oss

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha pubblicato gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai 450 posti disponibili per i corsi di Operatore Socio Sanitario.

In particolare l’offerta nell’Azienda Usl Toscana nord ovest per l’anno formativo 2024/2025 prevede 180 posti

nel cosiddetto "Percorso 1000 ore", mentre saranno 270

i posti (di cui 90 per l’Azienda ospedaliera universitaria pisana) previsti per il "Percorso abbreviato 400 ore" riservato a chi è in possesso di attestato di qualifica

di AAB o equipollente. La domanda di partecipazione per

il "Percorso 1000 ore" che prevede corsi nei poli didattici di Massa (30 posti), Lucca (30), Pontedera (30), Livorno (massimo 60 posti) e Viareggio (30 posti), è prevista per

le ore 12 del 14 giugno 2024. Scadenza anticipata invece per la domanda di partecipazione per il "Percorso abbreviato 400 ore" che prevede corsi nei poli didattici

di Massa (30 posti), Lucca (30), Pontedera (30), Livorno (30 posti max 60 posti) e Valle del Serchio (30 posti), che è prevista per le ore 12 del 15 maggio 2024. La domanda

di partecipazione alle selezioni dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica. Per info sulle modalità di presentazione della domanda online,

i candidati dovranno contattare la chat dedicata cliccando sull’icona blu presente in basso a destra sulla pagina

di registrazione alla procedura e in alternativa all’indirizzo mail: [email protected]. Sul sito dell’Asl (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione "Come fare per/Accedere ai corsi Oss" verrà pubblicato

un Vademecum Operatore Socio Sanitario a cui ogni candidato può accedere per informazioni di carattere generale sulle modalità di svolgimento dei corsi

dal punto di vista didattico organizzativo.