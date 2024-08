Seicentomila euro per Ponte all’Ania. Progetti per il decoro urbano e la sicurezza dei pedoni

Ben 600mila euro saranno investiti dall’amministrazione comunale sul paese di Ponte all’Ania. Un intervento legato alla riqualificazione ed al decoro urbano, ma soprattutto alla sicurezza degli abitanti, con una totale riqualificazione del percorso pedonale che attraversa il paese. Dopo gli interventi per il recupero e la riqualificazione urbana di un rudere presente nella centralissima via Nazionale, dopo l’ormai prossimo avvio del progetto di recupero e riqualificazione ai fini abitativi del rudere dell’ex cinema Risorgimento, il paese vedrà ora questo nuovo intervento.

Grazie ad un bando della Regione il Comune di Barga è riuscito ad ottenere il via libera ad un contributo di 470mila euro da destinare a questo progetto che vedrà poi una compartecipazione del Comune di Barga per altri 130mila euro. Obiettivo principale risolvere soprattutto le problematiche di sicurezza dei marciapiedi del paese come sottolinea la prima cittadina di Barga Caterina Campani (in foto Borghesi) che ha annunciato il via libera al finanziamento regionale; prossimo passaggio sarà la stesura del progetto definitivo per poi avviare l’iter per l’affidamento dei lavori e cominciare l’intervento nel 2025.

"Il nostro obiettivo - dichiara la sindaca - è senza dubbio la riqualificazione del paese, ma anche la sicurezza per chi lo abita; tutto questo attraverso la riorganizzazione degli spazi; con interventi volti soprattutto a risolvere le criticità legate al traffico ed alla circolazione. Il paese è attraversato dalla SR445 - spiega ancora - e tutti conosciamo le difficoltà ed i pericoli legati al traffico intenso all’interno di Ponte all’Ania dove non sono mancati anche incidenti e criticità legate alla ristrettezza della sede stradale; il tutto aggravato dalla presenza in alcuni tratti di marciapiedi inesistenti o comunque inaccessibili ai portatori di handicap; infrastrutture che non consentono di muoversi in sicurezza e quindi di vivere per questo il paese". Per questo motivo il Comune punta così a ridisegnare il percorso pedonale che dal bivio per Pedona e la fabbrica della Smurfit attraversa il paese fino alla chiesa, creando anche tratti alternativi che elimineranno i punti più pericolosi lungo la SR 445.

Insomma, una nuova viabilità pedonale sicura e accessibile che permetterà di attraversare il centro del paese dalla chiesa fino al ponte sull’Ania.

Luca Galeotti