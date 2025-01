Sedici nuovi dipendenti. Il saluto a Palazzo Orsetti

Sono entrati in servizio 16 nuovi dipendenti al Comune di Lucca. A dare loro il benvenuto la mattina del 20 dicembre sono stati il sindaco Mario Pardini e l’assessore al personale Moreno Bruni. I 16 neo assunti, molti dei quali giovani (il più giovane ha 23 anni e il più “anziano“ ne ha 52), saranno impiegati in diversi settori dell’Ente, fra cui l’ufficio ambiente, l’ufficio traffico, la Polizia Municipale, lo Sportello unico per l’edilizia privata e lo Sportello unico per le imprese, i servizi demografici e i servizi sociali.

Due nuovi ingressi in Comune sono stati effettuati per interscambio/mobilità, sei sono gli istruttori amministrativi entrati dalla graduatoria del concorso bandito dallo stesso Comune di Lucca la scorsa estate, tre ingressi sono avvenuti per mobilità, quattro agenti di PM sono stati assunti dalla graduatoria del concorso del Comune di Lucca e un funzionario tecnico proviene dalla graduatoria di un altro Ente.

Tutte queste assunzioni – spiega una nota di palazzo Orsetti – fanno parte della strategia dell’amministrazione comunale volta a rafforzare i servizi erogati dal Comune di Lucca, garantendo da una parte il naturale turnover e dall’altra puntando a valorizzare soprattutto gli uffici di front office e di rapporto diretto con i cittadini. In particolare, si prevede di arrivare ad assumere in tutto 38 nuovi dipendenti nel corso del 2025.

R.L.